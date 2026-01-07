'Партнери можуть ніс відкрутити': Зеленський про позицію РФ у мирних перемовинах

Наразі Росія "крутить носом", зазначив президент.

Сполучені Штати продовжують вести переговори з росіянами щодо завершення війни в Україні. Про це журналістам розповів президент України Володимир Зеленський.

"Проговорюють різні варіанти. Відповім дуже просто. Що поки що Росія крутить носом. Але партнери в нас достатньо сильні, деякі з них особливо. І можуть ніс відкрутити, якщо захочуть", – сказав Зеленський.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше журналісти The Washington Post відзначали, що за звинуваченнями РФ у нібито спробі України атакувати резиденцію Путіна, стоїть значно більше, ніж просто перешкоди для завершення війни. Оскільки Москва має на меті будь-яким чином підкорити собі Україну.

Тим часом КМІС провів опитування серед українців, яке показало, що лише 16% очікують на завершення хоча б в першій половині 2026 року. Водночас 62% респондентів готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, відзначається у результатах опитування.

Видання The New York Times писало, що оцінки президента України Володимира Зеленського щодо перспектив мирних переговорів із Росією стали значно обережнішими на тлі триваючих консультацій між Україною, США та Європою. Київ дедалі більше готується до сценарію, за якого Москва відмовиться від будь-яких домовленостей.

