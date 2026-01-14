Віткофф і Кушнер вирушать до Москви для нової зустрічі з Путіним, - Bloomberg

Поки що незрозуміло, наскільки Путін зацікавлений у другій зустрічі.

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують найближчим часом вирушити до Москви для зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним і переговорів щодо завершення війни в Україні, повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

За інформацією співрозмовників видання, зустріч може відбутися цього місяця. Водночас плани ще не остаточно затверджені, і терміни можуть бути змінені через події в Ірані.

Представник Білого дому заявив, що на даний момент така зустріч не запланована. Кремль не відповів на запит про коментарі.

Відео дня

Як зазначило одне з джерел, поки що неясно, наскільки Путін зацікавлений у другій зустрічі з цією парою, і це, мабуть, є головною перешкодою для призначення дати.

За словами інших джерел, американські чиновники представлять Путіну і його команді останні проекти планів. Очікується, що обговорення торкнуться гарантій безпеки, які США і Європа нададуть Україні для забезпечення дотримання будь-якої мирної угоди, а також післявоєнного відновлення країни.

Віткофф і Кушнер у грудні вже відвідували Москву і зустрічалися з Путіним. Тоді переговори тривали майже п'ять годин, але не привели до прориву. Віткофф зустрічався з Путіним у Росії шість разів минулого року.

Переговори щодо війни в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що союзники України з "Великої сімки" проведуть зустріч з президентом США Дональдом Трампом, щоб заручитися його особистою підтримкою щодо гарантій безпеки для України після введення режиму припинення вогню.

Також раніше повідомлялося, що на зустрічі в Давосі Зеленський і Трамп повинні укласти угоду про "процвітання" і післявоєнне відновлення України на суму 800 мільярдів доларів.

При цьому президент Зеленський заявляв, що Україна сподівається отримати відповідь Росії на мирний план з 20 пунктів до кінця цього місяця.

Вас також можуть зацікавити новини: