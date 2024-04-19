Китайці допомагають Росії відродити оборонно-промислову базу.

США застерегли Китай від допомоги Росії у війні проти України і попередили, що "готові вжити подальших кроків у разі необхідності".

Про це заявив головний заступник речника Держдепартаменту Ведант Пател. "Китай підтримує військові зусилля РФ і робить це, допомагаючи нарощувати її оборонне виробництво", - сказав він, передає Голос Америки.

"Китай надає Росії багато верстатів, мікроелектроніки, оптики, БПЛА і технології крилатих ракет, а також нітроцелюлозу, яку Росія використовує для виробництва палива для зброї", - сказав чиновник.

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Він зазначив, що ці матеріали "заповнюють критичні прогалини в російському оборонному виробничому циклі" та допомагають відродити оборонно-промислову базу РФ.

"Підтримка Китаю активно сприяє війні Росії проти України, і це становить значну загрозу європейській безпеці. Ми наклали санкції на відповідні китайські фірми і готові вжити подальших кроків у разі необхідності", - пригрозив Пател.

Пекін у свою чергу відкинув "наклеп" Вашингтона. "Китай регулює експорт товарів подвійного призначення. Країни не повинні вдаватися до наклепів чи нападок на нормальні відносини між Китаєм і РФ і не повинні завдавати шкоди законним правам і інтересам Китаю і китайських компаній", - заявила речниця китайського МЗС Мао Нін.

Відносини Китаю і РФ

9 квітня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї і його російський колега Сергій Лавров закликали до тіснішої співпраці двох країн проти "гегемонізму".

При цьому на початку квітня міністр фінансів США Джанет Єллен говорила, що Китай зіткнеться зі "значними наслідками", якщо його компанії підтримають війну РФ проти України.

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