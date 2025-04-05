Підхід Кремля ілюструє стратегію Росії: спробувати нормалізувати відносини зі США, одночасно сповільнюючи мирні переговори та продовжуючи атакувати Україну.

Російський лідер Володимир Путін у відносинах із Трампом і Україною використовує подвійний підхід, і з боку здається, що вона рухається у двох протилежних напрямках, пише NBC News.

Так, цього тижня Путін відправив одного зі своїх близьких союзників Кирила Дмитрієва до Вашингтона для дипломатичних переговорів. Водночас він віддав наказ про мобілізацію 160 000 солдатів, що стало найбільшою мобілізацією за 14 років, і планує весняний наступ.

Однак, як зазначають експерти, ці два підходи чудово ілюструють стратегію Росії. Путін не поспішає з переговорами з президентом Дональдом Трампом, щоб мати змогу прискорити свій наступ на полі бою в Україні, водночас роблячи ставку на досягнення нормалізації стосунків із дружнім Білим домом.

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"Путін вважає, що час на його боці, і, затягуючи події, він поставить себе в ще більш вигідне становище для переговорів", - сказав професор Школи передових міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса Сергій Радченко.

Путін і його посланці заявили, що приймуть перемир'я тільки в тому разі, якщо Україна погодиться на екстремальні умови, рівносильні капітуляції та підпорядкуванню. При цьому багато західних чиновників та експертів кажуть, що Росія знає, що це не може бути прийнято.

Це призвело до зростання невдоволення і в Білому домі, який за Трампа зайняв набагато більш дружню позицію щодо Кремля, ніж попередні адміністрації.

Це зростаюче невдоволення пояснює, чому Москва відправила Дмитрієва до Вашингтона, вважає старший аналітик з Росії в Міжнародній кризовій групі в Брюсселі Олег Ігнатов.

"У Дмитрієва є прямий доступ до Путіна; у російській системі це найважливіше, що може бути в парламентера", - сказав Ігнатов, додавши, що в нього також "є свої зв'язки у Сполучених Штатах".

Однак Роберт Гамільтон з Інституту досліджень зовнішньої політики зазначає, що головне завдання Дмитрієва - відновити зв'язки з Вашингтоном, а не сигналізувати про будь-яке скорочення амбіцій щодо України:

"Місія Дмитрієва сигналізує про те, що Кремль зацікавлений у розширенні дискусій зі США і відволіканні їх від України. Насправді Кремль прагне відсунути вбік українське питання і провести ширше перезавантаження зі США, яке залишить Україну і Європу поза процесом і дасть змогу Росії продовжувати війну".

Таким чином, наміри Росії припинити вогонь вочевидь відсутні і Дмитрієва, найімовірніше, відправили, щоб "викрутитися зі скрутного становища", пише NBC.

Путін і війна в Україні

Днями кореспондент Fox News Джекі Гайнріх, посилаючись на знайоме з переговорами джерело, заявив, що президент США Дональд Трамп розчарований Путіним і вважає, що той тягне час. У відповідь на це адміністрація планує "агресивне застосування санкцій", зокрема й проти російського "тіньового флоту".

Нагадаємо, увечері 4 квітня російські окупанти вдарили балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону в Кривому Розі. Відомо про 19 загиблих, 9 із них - діти, і десятки поранених.

В ОП наголосили, що Росія тероризує мирне населення України навмисно, демонстративно вбиваючи людей і не поважаючи США та нікого в усьому світі.

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