До 24 лютого 33% росіян вважали, що головним джерелом інформації є телевізор, то зараз - 23%.

Росіяни все менше довіряють телебаченню, але бунтів проти війни чекати не варто найближчим часом.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив на брифінгу, представляючи дослідження Українського інституту майбутнього.

За його словами, протягом останніх двох місяців, згідно з офіційними даними, які оприлюднені у РФ, на 10% знизився рівень довіри як до головного джерела інформації - телевізора.

"Якщо до 24 лютого 33% росіян вважали, що головним джерелом інформації є телевізор, то зараз це 23%. Насправді, це величезний вплив і війни, і зусиль всіх українців і всіх наших інформаційних військ, які пояснювали росіянам, що відбувається, що тут смерті", - сказав Денисенко.

При цьому він наголосив, що це не значить, що "в Росії починаються якісь бунти чи в Росії починає хтось виступати проти Путіна". За його словами, необхідно розуміти, що перші три місяці війни в будь-якій країні світу, в будь-який період історії люди підтримують дії свого керівництва як в країні агресора, так і в країні, яка захищається.

"Після трьох місяців закінчується адреналін і починається рутинне життя, і отут починаються певні зміни у ставленні до багатьох процесів", - наголосив Денисенко.

За його словами, в Росії люди починають менше довіряти новинам з телевізора, а більше довіряють Телеграм-каналам та іншим джерелам інформації. Бо, додав Денисенко, певна частина людей починає розуміти, що влада їм бреше, і "це насправді великий позитив нашого інформаційного спротиву проти РФ".

Він наголосив, що надалі потрібно збільшити цей тиск, щоб у РФ все більше людей розуміли, що їм брешуть.

"Завдання нашого інформаційного спротиву, нашої інформаційної війни не полягає в тому, щоб зараз закликати когось до революції – її не буде в РФ найближчим часом, і на це не треба витрачати зусилля. Наша ключове зусилля треба спрямувати на те, щоб пояснювати, що влада їм бреше про війну в Україні і щоб вони не хотіли будь-якої мобілізації", - наголосив Денисенко.

За його словами, для України важливо, щоб президент РФ Володимир Путін не зміг провести мобілізацію на війну з Україною.

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