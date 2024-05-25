Німецький депутат зазначив, що йдеться про захист українського населення.

Німецький депутат від Партії зелених Антон Хофрейтер закликав не перешкоджати атакам України на російську територію з використанням західної зброї, пише Spiegel.

"Йдеться про захист українського населення. Тому ми не повинні перешкоджати Україні використовувати озброєння, що поставляється, для відбиття російських винищувачів у російському повітряному просторі", - заявив він.

При цьому Хофрейтер підкреслив, що міжнародне право дозволяє державі, яку атакують, атакувати військові об'єкти в країні-агресорі.

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"Російська армія день і ніч обстрілює українське місто Харків зі своєї території, зокрема плануючими бомбами, потрапляння яких триває лише 40 секунд", - підкреслив він.

Депутат також закликав розширити підтримку України.

"У Німеччині є гроші і ресурси, щоб ще краще забезпечити Україну зброєю і боєприпасами. У тій серйозній ситуації, в якій перебуває Україна, не можна повністю виключати окремі системи озброєння", - підкреслив він.

Можливість ударів західною зброєю по РФ - що відомо

Як писав УНІАН, з моменту перших американських поставок зброї в Україну Білий дім забороняв використовувати її для ударів по російській території. Однак, за даними New York Times, консенсус навколо цієї політики розпадається. Наразі всередині адміністрації президента тривають активні дебати щодо послаблення заборони.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що країни-партнери України мають скасувати заборону на застосування їхньої зброї для ударів по об'єктах на території РФ.

"Це загарбницька війна Росії проти України. Україна має право захищатися. І це включає нанесення ударів по цілях на території Росії", - наполягає Столтенберг.

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