Водночас у Пентагоні відзначили рішучість України.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати Америки стурбовані прогресом російських окупаційних військ в Україні, якій США продовжуватимуть допомагати у сфері безпеки.

Як пише Reuters, Остін заявив, що його надихає здатність Києва залучати більше людей для поповнення власних лав.

"Я вітаю те, що українці продовжують робити, щоб бути впевненими, що можуть встояти. Українці дуже рішучі люди", - наголосив він.

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Російські окупаційні війська продовжують наступати у бік Торецька Донецької області. Наразі лінія зіткнення розташована на підступах до міста. Для просування далі ворог намагається захопити терикони у Північному та Залізному.

За словами командира взводу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, молодшого лейтенанта Станіслава Краснова, росіяни роблять ставку на прорив лінії оборони на цьому напрямку.

Інститут вивчення війни вважає, що росіяни навряд зможуть провести новий наступ цього літа, оскільки мають відчутні обмеження у зброї та живій силі. За словами експертів, періодичні локальні механізовані штурми РФ у Донецькій області демонструють ступінь поточного наступального потенціалу окупантів

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