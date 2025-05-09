На його думку, якби Путін зупинив війну зараз, то це спричинило б повстання.

Надії на те, що Володимир Путін погодиться добровільно припинити вторгнення в Україну в результаті мирних переговорів, є "великою ілюзією", оскільки "з Росією неможливо вести раціональні переговори". Таку думку радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловив в інтерв'ю The Times.

Він упевнений, що Росія "не може, не хоче і не буде" припиняти бойові дії в Україні, якщо її не змусять до цього економічні санкції та удари по її військовій інфраструктурі.

"Усі розмови про те, як можна вести переговори з Росією і домовлятися про щось прагматично і раціонально, - це всього лише ілюзія, одна велика ілюзія", - підкреслив Подоляк.

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Він також сказав, що Путін тепер не зможе скасувати своє вторгнення, навіть якщо захоче, тому що Кремль повністю перебудував економіку Росії навколо війни, і Москва, імовірно, зіткнеться з "повстанням", якщо спробує це зробити.

"Військово-промисловий комплекс у Росії сьогодні є єдиним розвиненим сектором економіки, і безліч людей заробляють на війні, або безпосередньо, або обслуговуючи війну на підприємствах тощо. Перенаправити все це буде нікуди... Якби Путін зупинив війну зараз, без примусу, то це викликало б повстання. Людям ніде було б заробляти такі великі гроші, а також нікуди було б виплеснути свою ненависть. Росія не може, принаймні добровільно, вийти з цієї війни зараз", - упевнений він.

Водночас, на його переконання, на Україну не обов'язково чекає вічна війна, і Росію можна змусити відступити.

"Росію можна примусити до миру, тільки різко збільшивши для неї витрати на війну, насамперед фінансові", - сказав він.

Подоляк також додав, що посилення українських ударів по військових об'єктах у Росії, а також атаки безпілотників зможуть донести війну до росіян. "Це суттєво впливає на суспільні настрої в Росії", - сказав він.

Водночас Подоляк сказав, що Україна, як і раніше, вважає США важливим союзником поряд із Європою. "Емоційно, так, усе дуже важко, тому що це третій рік війни, але ми все ще розуміємо, що США - наш партнер", - сказав він.

Водночас радник глави ОП зазначив, що зі зміни риторики адміністрації Трампа можна побачити, що тепер США дивляться на Росію "більш реалістично".

"М'яка дипломатія тільки дасть Росії відчуття, що інша сторона готова поступитися, і тому вона почне підвищувати ставки. Росія хоче домінувати в усьому, навіть у двосторонніх переговорах зі Сполученими Штатами", - зазначив він.

Він також прокоментував підписання угоди про надра зі США, зазначивши, що вона гарантує постачання американської зброї Києву, що було під питанням протягом останніх місяців.

"Їм потрібно захищати свої активи зараз, вірно? А якщо ми будемо партнерами з ними, то вони зможуть продавати нам, навіть на комерційній основі, зброю, яку ми будемо використовувати для захисту нашої території, а разом із нею і їхніх активів", - сказав він.

Офіс президента - про війну в Україні

Раніше Подоляк пояснив, чому президент США Дональд Трамп відкрито заговорив про те, що Росія має намір окупувати всю територію України.

На його думку, Трамп намагається таким чином пояснити американським виборцям, чому так складно досягти результатів щодо припинення війни Росії проти України.

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