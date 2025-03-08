Америка має не лише більше технічних можливостей для ведення розвідки, але й більшу кількість аналітиків, які працюють з розвідданими.

Союзники України в Європі намагаються спішно заповнити порожнечу, залишену зупинкою американської військової допомоги. Але повністю замістити США у них не вийде, пише Politico.

Видання зазначає, що американська розвідувальна допомога була дуже важливою для України як в обороні, так і в атаці. При цьому американці мають дуже різноманітні джерела інформації – від супутникових знімків до даних агентурної розвідки. Тепер європейські "важковаговики в розвідці" — Велика Британія, Франція та певною мірою Німеччина — спробують заповнити прогналину.

"Я не впевнений, що європейські країни справді зможуть подолати цей розрив", — сказав європейський чиновник, знайомий із можливостями союзників, який говорив на умовах анонімності.

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Розвідувальна інфраструктура США спирається на 18 різних державних відомств і значно перевершує своїх європейських колег, особливо в сфері супутникових технологій і аналітичних можливостей.

"Це дійсно питання маси. У нас більше аналітиків і більше систем, і в деякому сенсі є ще більш витончені системи", — сказав Джим Таунсенд, який працював заступником помічника міністра оборони з питань Європи та НАТО під час адміністрації Обами.

Колишній помічник генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Каміль Гранд назвав рішення Трампа про заборону передачі розвідданих українцям "найбільш шкідливим і ворожим рішенням". Він наголосив, що ефект від зупинки поставок зброї проявиться лише за кілька місяців і може бути пом’якшений допомогою від Європи. А от відсутність американських розвідданих матиме відчутні наслідки "в короткостроковій перспективі".

Головна проблема полягає у тому, що без американської розвідки українці мають набагато менше оперативної інформації в режимі реального часу про активність російських військ і їхню логістику.

"Зараз ми маємо менше інформації про те, що відбувається по той бік лінії фронту. У нас є деякі наші власні можливості, отримані від людей розвіддані, але розвідка США була дуже цінною для того, щоб тримати нас в курсі", — сказав аналітик Національного інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков.

Україна особливо занепокоєна будь-якими перервами в попередженнях про російські ракетні атаки.

"Для протиракетної оборони кожна секунда важлива. Вам потрібна супутникова розвідка військового рівня, щоб виявити запуск ракети", — сказав Бєлєсков.

На запитання, чи можуть будь-які європейські країни замінити нині призупинену розвідку, Бєлєсков відповів "лише частково, повністю ні".

Зупинка допомоги від США: останні новини

Як писав УНІАН, зупинка американської допомоги Україні вплине на здатність Сил оборони збивати російські ракети і завдавати ударів по російських військах в їхньому тилу. В меншій мірі постраждає система боротьби з дронами, бо вона менше залежить від допомоги від союзників.

Також ми розповідали, що рішення Трампа призупинити передачу розвідувальної інформації Україні, ймовірно, вже зіграло на руку росіянам в межах їхніх зусиль в Курській області. Україна втратила там сотні бійців і ризикує втратити увесь плацдарм.

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