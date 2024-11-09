Трамп візьме на себе більшу частину провини за зраду України, пише оглядач видання.

Європейські уряди незадоволені перемогою Дональда Трампа на виборах у США, і бояться його. Однак, як пише Макс Гастінгс у статті для The Times, перемога Трампа має для Заходу одну важливу перевагу - привід відмовитися від України.

"Він (Трамп) позбавить їх відповідальності в Україні і візьме на себе більшу частину провини за зраду", - вважає він.

Так, пише Гастінгс, останнім часом стає дедалі очевидніше, що Путін перебуває у виграшній позиції, показавши, що він жорсткіший і підліший, ніж Захід.

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"Європейські країни, що перебувають в умовах економічних проблем, багато в чому обумовлених цінами на енергоносії, відчайдушно хочуть, щоб російська нафта і газ знову текли до нас. Їм відверто нудно в Україні", - зазначає він.

Крім того, пише оглядач, багато європейських чиновників і генералів висловлюють думку, що безглуздо продовжувати підтримку, якщо немає жодної надії на перемогу України.

Водночас, зазначає він, потрібно пам'ятати, що Путін не пішов на війну тільки для того, щоб додати землі до своєї імперії. Його умовою буде те, що Україна має стати нейтральною, і це відкриє шлях для подальших завоювань Росії в майбутньому, застерігає Гастінгс.

Він підкреслює, що для уникнення майбутньої можливої війни на своїй території Європа має наполягати на військових гарантіях майбутнього України. Крім того, мільйони українських біженців у Європі повернуться додому тільки в тому разі, якщо їм буде куди повернутися, а не на завалений уламками полігон для бомбардувань.

"І для України, і для західних союзників буде непросто знайти вихід із війни, який не буде здачею Путіну. Для цього життєво важливо продовжувати озброювати і фінансувати людей Зеленського... Тільки якщо Путін страждає від болю на полі бою, він може поступитися хоч якоюсь часткою справедливості", - підкреслює експерт.

Що означає перемога Трампа для України

Глава Чехії Петр Павел заявив, що Дональд Трамп може спробувати домовитися з правителем РФ Володимиром Путіним про завершення війни проти України, і така угода буде не в інтересах України та Європи.

Водночас видання Axios писало, що під час телефонної розмови із Зеленським Трамп запевнив його, що і далі підтримуватиме Україну. При цьому, за словами джерел, за відчуттями Зеленського, розмова пройшла добре і не посилила в нього тривожність щодо перемоги Трампа. Як висловився один зі співрозмовників Axios, після бесіди "у Зеленського не залишилося почуття відчаю".

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