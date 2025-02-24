Завдання Зеленського вже не в тому, як надихнути світ, а в тому, як утримати його на боці України.

Через три роки після повномасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський зіткнувся зі своїм найбільшим страхом - війною без підтримки США, пише Financial Times.

"На нього чекає надскладна політична битва. Завдання полягає вже не в тому, як надихнути світ, а в тому, як утримати його на боці України... Тепер, коли майбутнє країни висить на волосині, актор, який став президентом, опинився у виставі іншого роду - у тій, де ожилий Трамп переписує за нього сценарій", - пише видання.

Конфлікт щодо угоди про надра

Як пише FT, Зеленський вступив у конфлікт із міністром фінансів Трампа Скоттом Бессентом через деталі пропозиції, яка вимагала 50 відсотків прав на цінні мінерали України, щоб повернути 500 мільярдів доларів - нібито за минулу військову допомогу, цінник, який Трамп, схоже, взяв із повітря. При цьому високопоставлені українські чиновники розповіли Financial Times, що Бессент зажадав від Зеленського підписати угоду прямо там і тоді, і Зеленський "був дуже розлючений".

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"Український президент відмовився, після чого заявив журналістам, стоячи поруч із помітно схвильованим Бессентом, у якого тремтіли руки, що Київ відвезе угоду до Мюнхена, де її обговорюватимуть із віцепрезидентом Джей Ді Венсом та іншими американськими чиновниками", - пише видання.

Станом на кінець неділі угода все ще не була узгоджена, навіть після переговорів, які тривали ночами протягом кількох днів. При цьому в Києві розглядають нещодавню словесну війну Трампа із Зеленським як спробу примусити Україну ухвалити угоду про мінеральні ресурси. Так, президент США назвав свого українського колегу "диктатором без виборів" і помилково звинуватив його в розв'язанні війни. Трамп також обрушився на популярність Зеленського, помилково заявивши, що рейтинг схвалення українського президента впав лише до 4 відсотків.

"Зеленський, чия власна команда заявила, що він, як і Трамп, вразливий і може погано реагувати на критику, потім обрушився на Трампа, заявивши, що президент США живе в російській "дезінформаційній бульбашці", - пише FT.

При цьому колишній високопоставлений український чиновник, який тісно працював із президентом, зазначив у коментарі виданню, що "Зеленський час від часу дозволяє своїм емоціям ухвалювати рішення".

"Він потрапив у біду, тому що дав чесну і негайну відповідь", - сказав він.

Відсутність тісних зв'язків

Глава адміністрації президента України Андрій Єрмак сказав FT, що налагодити тісні зв'язки з новою адміністрацією було "непросто".

За словами Єрмака, він підтримував контакти з радником з національної безпеки Майком Волтцем і спеціальним посланцем Трампа по Україні Кітом Келлогом. Однак ці стосунки все ще нові й далекі від того міцного зв'язку, який Єрмак встановив із Джейком Салліваном, радником із національної безпеки колишнього президента США Джо Байдена, якого глава ОП часто називав своїм "близьким другом", пише FT.

Один із колишніх урядовців зазначив, що "не схоже, щоб між Зеленським і людьми Трампа була реальна розмова". Єрмак "вклав усі сили" у відносини з колишнім держсекретарем Трампа Майком Помпео, а Зеленський прислухається до сенатора-республіканця Ліндсі Грема, "але його вплив переоцінюють", додав він.

Водночас, підкреслює видання, така конфронтаційна позиція Трампа приносить не тільки проблеми, а й має ненавмисний позитивний ефект. Замість того щоб ізолювати Зеленського, його висловлювання можуть сприяти зростанню внутрішньої підтримки українського лідера.

Україна і США - заяви Зеленського

Раніше президент України розповів, чому відмовився підписувати угоду про корисні копалини зі США. За його словами, у документі не були вказані конкретні гарантії безпеки для України.

Він також заявив, що хтось дезінформує Дональда Трампа на тему виборів в Україні.

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