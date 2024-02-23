Світові лідери переглянули ставлення до ведення війни після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну трансформувало армії різних країн та змінило ставлення світу до майбутніх конфліктів, пише Bloomberg.

Першим таким показником видання називає важливість використанні дронів на фронті. За останні три роки ринок безпілотників у світі виріс у 10 разів і головним каталізатором стала війна в Україні.

Інша зміна стосується геополітичної складової: на думку видання, війна в Україні сформувала більш біполярний світ. Як приклад, вони називають Швецію та Фінляндію, які сумнівалися стосовно вступу в НАТО. Але початок повномасштабного вторгнення змінив цю позицію.

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Ще одна політична складова – це санкції, які довели свою недієздатність з точки зору впливу на агресора. Журналісти визнають, що РФ змогла утримати свою економіку попри значний тиск Заходу.

Важливим стало значення незалежності шляхів постачання озброєння. Видання пише, що в разі потреби зброї чи боєприпасів, Україна звертається до союзників і залежить від них. Натомість РФ в разі потреби запускає власне виробництво. На цьому прикладі видання пояснює необхідність створення власного військового виробництва для кожної з країн.

Це може статися знову – так закінчує свій матеріал Bloomberg. Видання відзначає, як західний світ почав готуватися до майбутніх воїн: "Лише зараз, через два роки війни, сама Німеччина досягла цілі військових витрат НАТО у 2% ВВП. Країни від Данії до Німеччини працюють над посиленням своєї оборони з різним рівнем рішучості . Вони підрахували, що за кілька років Путін може бути готовий напасти на країну НАТО".

Російсько-українська війна триває: що треба знати

На думку журналістів Politico, Україна має одну стратегію на 2024 рік – протриматися. Якщо це вийде, то на наступний рік Київ може почати планувати нову наступальну операцію.

Сили оборони України вперше показали використання американський танків Abrams на фронті. Відео із застосуванням танків на Авдіївському напрямку показали бійці 47-ї окремої механізованої бригади.

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