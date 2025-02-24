Загроза агресії Росії існує передусім для тих країн, які мають тривалу спільну з РФ історію, вважає президент.

Загроза агресії Росії існує для багатьох країн, а в першу чергу для тих, які мають тривалу спільну з РФ історію та перебувають під її впливом. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в рамках саміту "Підтримуй Україну", відповідаючи на запитання естонського ЗМІ, чи може існувати загроза для Естонії і як швидко ця загроза може виникнути.

"Усі країни, які до 1990-1991 року перебували під впливом Росії, я думаю, що перш за все [під загрозою]. Росія прагне продовжити подібний вплив, виявитись присутньою на території цих незалежних країн, які протягом радянських часів були республіками СРСР. Звичайно, мова йде і про Україну, і про Молдову, і про Естонію, Литву, Латвію", - сказав Зеленський.

Крім того, за його словами, під загрозою ті країни, де російський вплив був надзвичайно великим. Мова йде, зокрема, про Польщу, Словаччину.

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"Найбільш небезпечний момент, коли люди мають російське коріння. Я просто ділюся своїм досвідом. Якщо ви маєте спільний кордон з Росією, то у вас може бути подібне суспільство. Отже, коли мова йде про російськомовне населення, населення, яке наполовину естонці, наполовину росіяни, як у нас, наприклад, було – українці, росіяни... Коли у вас є тривала спільна історія, то тоді буде ризик. Так само, як ситуація була в Криму чи на сході Донбасу. Вони [росіяни] казали, що не окуповують нашу територію, а захищають російськомовне населення", - пояснив український президент.

Саме тому, зауважив він, народ Естонії має ці ризики, якщо Україна впаде.

"Я думаю, що всі ці країни матимуть аналогічні ризики через російську політику, через їхнє бачення світу, російського світу", - підкреслив Зеленський.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, відповідаючи на запитання, зазначив, що і ЄС, і НАТО відчувають загрозу, якщо російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме реалізовувати "свої завдання".

"Ми знаємо історію. Ми інвестували в оборону протягом багатьох років, і наша мета - вийти на 5% ВВП. Зараз ми маємо приблизно вже 4% ВВП. Ми чудово розуміємо, що незалежність має надзвичайну вартість, вона - безцінна. Ми допомагаємо Україні. У нас є спільний ворог. І Україна зараз б’ється за Європу, за країни Балтії, за скандинавські країни. Тому якщо ми говоримо про несправедливий мир, це вразить всіх. Тому що і Іран, і Північна Корея тоді зможуть думати, що вони можуть робити все, що хочуть", - сказав Міхал.

Чи збирається Путін закінчувати війну

Як повідомляв УНІАН, днями видання NBC News опублікувало матеріал, в якому, посилаючись на чотирьох співробітників західної розвідки і двох чиновників із Конгресу США, стверджувалось, що Путін не хоче мирної угоди, оскільки вірить у те, що він зможе захопити всю Україну.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін може піти з різними формами агресії і провокацій навіть на Німеччину та Францію.

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