Це звернення стало реакцією на більш поширені вимоги ЗМІ та громадськості щодо захисту України та надання Києву важкого озброєння.

Група німецьких колишніх політиків, інтелектуалів та лідерів думок звернулися до уряду Німеччини з відкритим листом, зміст якого зводиться до примушення України капітулювати у війні з РФ.

Текст листа опублікований на сторінках Berliner Zeitung.

Це звернення стало реакцією на більш поширені вимоги ЗМІ та громадськості щодо захисту України та надання Києву важкого озброєння. Його автори вимагають протилежного.

У листі простежують тези, що часто поширюють росіяни. Інтелектуали вважають, що постачання зброї в Україну "де-факто зробили Німеччину стороною війни", а агресія проти України є "полем битви між НАТО і Росією за безпековий порядок в Європі".

Автори листа вважають, що існує потреба задовольнити "законні інтереси безпеки Росії".

Текст звернення зводиться до того, що "Україна все одно програє, тому її треба примусити капітулювати".

"Попри повідомлення про успіхи української армії, вона значно поступається російській і має мало шансів виграти цю війну. Ціною тривалого військового опору, незалежно від результату, буде більше зруйнованих міст і більше втрат серед українського населення", - йдеться у листі.

Його автори закликають "допомогти" Україні проти її волі.

"Ми закликаємо уряд Німеччини, країни ЄС та НАТО припинити постачання зброї українським військам та заохочувати уряд у Києві припинити військовий опір", - йдеться у документі.

Інтелектуали пропонують змусити Україну терміново вивести армію з Києва, Одеси та Харкова, щоби запобігти руйнуванню цих міст. Вони також пропонують умови української капітуляції: нейтралітет, визнання Криму російським та дозвіл на "незалежність" Донбасу.

Підписали цей лист 18 німців. Серед них письменниця та журналістка Даніела Дан, один з ключових співаків Німеччини Александер Векер, троє екс-депутатів Бундестагу – Ентьє Фольмер ("Зелені", учасниця російських "Петербурзьких діалогів"), Норман Пех та Люк Йохімсен (партія "Ліві", відома проросійською спрямованістю), а також чинний член "комітету з цінностей" правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Ганс Міссельвіц.

Як повідомляв УНІАН, країни ЄС продавали Росії озброєння, коли Кремль готувався до війни в Україні. Близько 78% від загальної кількості було поставлено німецькими та французьким компаніям.

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