Французькі та німецькі компанії постачали Москві бомби, реактивні снаряди та іншу військову техніку, обходячи ембарго.

Німеччина і Франція обходили ембарго Європейського союзу на постачання зброї Росії, введене у 2014 році після анексії Криму та вторгнення на Донбас.

Про це пише The Telegraph.

За даними видання, німецькі та французькі компанії постачали Москві бомби, реактивні снаряди та іншу військову техніку в обхід ембарго. Всього за час дії обмежень вони поставили в Росію військової техніки на суму 273 млн євро.

The Telegraph припускає, що цю зброю російські окупанти використовують у війні проти України.

"Вони відправили (Москві - УНІАН) обладнання, в тому числі бомби, реактивні снаряди, ракети та гармати, попри ембарго ЄС на постачання зброї в Росію, введене після (окупації - УНІАН) Криму у 2014 році", - зазначає газета.

Також видання повідомляє, що принаймні 10 країн-членів НАТО експортували з Росії озброєння майже на 350 млн євро. Близько 78% від загальної кількості було поставлено німецькими та французьким компаніям.

"І Париж, і Берлін чинили опір забороні ЄС на покупку газу у Росії, і в цей час блок платить Москві мільярд євро в день за постачання енергоресурсів", - пише видання.

Цього місяця Єврокомісія виявила лазівку для обходу ембарго та закрила її лише після наростання протестів з боку країн Балтії та східних країн-членів ЄС.

Посли Польщі та Литви ініціювали внесення змін до тексту початкового ембарго на постачання зброї в РФ. За даними Європейської комісії, країни ЄС минулого року продали Росії зброю та боєприпаси на суму 39 мільйонів євро. Тоді Кремль готувався до вторгнення в Україну.

Голова комітету з питань оборони Тобіас Елвуд заявив, що всі країни-члени НАТО повинні заявити, що вони не продають зброю Росії.

"Якщо ми погоджуємося з тим, що Росія зараз становить екзистенційну загрозу європейській безпеці, то нема виправдань жодній європейській країні, яка продовжує постачати Росії зброю", – сказав він.

Разом з Німеччиною та Францією, зброю Росії з 2015 по 2022 рік продавали:

Італія (на суму 22,5 мільйона євро);

Велика Британія (2,4 мільйона євро);

Австрія, Болгарія та Чехія (49,3 мільйона євро).

Раніше повідомлялося, що ЄС і США готують новий пакет санкцій проти Росії. Він включає пункт про російську нафту.

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