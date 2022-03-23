Цей крок став відповіддю на висилку Вашингтоном 12 дипломатів з постпредства Росії при ООН в Нью-Йорку.

Москва оголосила про висилку американських дипломатів з Росії.

Про це йдеться в поширеній у середу заяві МЗС Росії.

"Згідно із заявою, високопоставленому дипломату дипломатичної місії США в Москві в середу була вручена записка зі списком висланих американських дипломатичних співробітників, оголошених "персонами нон грата"", - йдеться в повідомленні CNN.

Цей крок став відповіддю на висилку Вашингтоном 12 дипломатів з постпредства Росії при ООН в Нью-Йорку, а також російського співробітника Секретаріату ООН.

"Американській стороні було твердо заявлено, що будь-які ворожі дії США щодо Росії отримають рішучу і адекватну відповідь", - йдеться в заяві.

У заяві не уточнюється, яких дипломатів і скільки вона має намір вислати.

Нагадаємо, раніше білоруське МЗС заявили, що число українських дипломатів у Білорусі буде скорочено і вони повинні покинути територію республіки протягом 72 годин.

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