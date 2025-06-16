Під час наступу в Курській області Корейська Народно-Демократична Республіка могла втратити понад шість тисяч своїх військовослужбовців.
Про це йдеться у останньому звіті Головного управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії. Вони вважають, що головною причиною значних втрат стали масштабні десантні штурми з високим рівнем виснаження особового складу:
"Загальні втрати становлять більше половини від приблизно 11 000 військовослужбовців КНДР, які спочатку були розгорнуті в Курській області. Звіти з відкритих джерел свідчать про те, що КНДР згодом перекинула до Курська обмежену кількість додаткових військ".
Зазначається, що 4 червня секретар Ради безпеки Російської Федераціїі, ексміністр оборони Сергій Шойгу вдруге за декілька місяців зустрівся з Кім Чен Ином. У розвідці вважають, що він був ключовим співрозмовником у темі підтримки незаконного нападу на Україну.
Війська КНДР на війні
Як відомо, влітку минулого року Росія та Північна Корея уклали договір про всебічне стратегічне партнерство, що передбачає взаємну допомогу у випадку збройної агресії. У серпні цей документ був ратифікований обома сторонами.
Уже в жовтні південнокорейська розвідка повідомила, що КНДР направила до Росії близько 3000 військових для участі у війні проти України.
За їхніми даними, ці сили розмістилися на сході РФ, зокрема в Курській області, де брали участь у бойових діях разом з російською армією.
Взимку українські військові захопили в полон двох солдатів КНДР, які воювали в Курському регіоні. Обидва були поранені, але вижили - їх допитали слідчі СБУ.
В Росії визнали участь військ КНДР у війні не одразу - лише після заяви про припинення операції в Курській області. Начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов заяв, що північнокорейські війська діяли на цьому напрямку разом із підрозділами ЗС РФ.