За словами дипломата, йе можуть бути національні рішення, група країн або коаліція.

Посол Литви при НАТО Дейвідас Матульоніс заявив, що Вільнюс підтримує ідею Парижа щодо можливої відправки військ західних держав до України.

У коментарі "Радіо Свобода" він наголосив, що якщо Франція ухвалить подібне рішення, то їй не потрібен для цього дозвіл Альянсу.

"Це можуть бути національні рішення, група країн, коаліція, яка бажає приєднатися до цієї ініціативи. Тут не обов’язково мати погодження чи мітку НАТО", – пояснив дипломат.

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Водночас Матульоніс визнав, що поки відправлення західних військ до України є "лише ідеєю", стосовно якої у різних країн є різні пропозиції. Однак посол припускає, що цю тему можуть знову підняти міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

Західні війська в Україні

У лютому і березні цього року президент Франції Емманюель Макрон не відкидав можливості відправки військ в Україну. Зокрема, на зустрічі з парламентськими партіями він заявив, що відправлення військ в Україну можливе, якщо російські окупанти прорвуться на Київ або Одесу.

Угорщина та Німеччина відкидають ідею відправки в Україну військ країн НАТО.

Нещодавно Le Monde написала, що у Європі поновилися секретні дискусії про відправку військ в Україну.

"Ці делікатні обговорення, більшість з яких засекречено, було відновлено на тлі можливої відмови Америки від підтримки Києва після вступу Дональда Трампа на посаду", - йдеться в статті.

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