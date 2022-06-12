Андрюс Тапінас зазначив, що на безпілотники витратили 990 тисяч євро.

Влада Литви купили для України нові сучасні безпілотники. Збройні Сили України незабаром отримають чотири з них.

Про це повідомив телеведучий і громадський діяч Андрюс Тапінас у Twitter.

"Ми тільки що купили ще чотири сучасних розвідувальних безпілотників естонського виробництва EOS C VTOL, які ми назвали Magyla, за додаткові 660 тисяч євро. Загальна вартість - 990 тисяч євро (вартість шести безпілотників - УНІАН)", - йдеться в повідомленні.

За його словами, чотири безпілотники передадуть ЗСУ найближчим часом, а ще два - через два місяці.

Безпілотники EOS C VTOL - що відомо

злітають і приземляються як коптер;

у небі поводиться як літак;

Максимальна дальність польоту-120 км;

максимальна швидкість-107 км / год;

оснащені тихим двигуном;

протистоять сильному вітрі.

Як раніше повідомляв УНІАН, литовці за 3,5 дні зібрали 5 мільйонів євро на придбання безпілотників Bayraktar для українських воїнів. Ініціатор акції, журналіст Андрюс Тапінас планував зібрати необхідну суму за три тижні.

Пізніше стало відомо, що Туреччина безкоштовно передасть безпілотник Bayraktar, на який у Литві зібрали гроші.

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