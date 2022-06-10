Президент Литви заявив, що Росія порушила занадто багато табу.

На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України президент Литви Гітанас Науседа заявив про те, що РФ є довгостроковою загрозою для НАТО.

Про це повідомляє LRT.

Науседа зазначив, що Росія порушила занадто багато табу.

"Я не думаю, що нам потрібно заколисувати себе думкою, що, може бути, війна закінчиться і тоді ми зможемо знову зайнятися чимось іншим, по-дружньому спілкуватися", - сказав президент Литви.

Науседа також зазначив, що покладає "великі надії" на саміт НАТО в Мадриді наприкінці червня, який, на його думку, допоможе "розставити акценти" серед країн Східного блоку.

Російська агресія і незалежність Литви:

9 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Російській Федерації хочуть скасувати нібито незаконну постанову Державної Ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки".

До Держдуми вже внесли відповідний законопроект. Його ініціатором став депутат від партії "Єдина Росія" Євген Федоров.

За словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, це ще один доказ того, що апетити імперії не обмежуються Україною.

Того ж дня, 9 червня 2022 року, Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на ініціативу Держдуми РФ відкликати визнання незалежності Литви.

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