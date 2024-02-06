За словами голови Європейської Ради, він шокований закликами до миру в Україні з перспективою того, що окуповані територыї залишаться під контролем РФ.

Глава Європейської Ради Шарль Мішель жорстко розкритикував заклики до досягнення миру в Україні ціною здачі її територій. Під час виступу в Європарламенті він зазначив, що шокований закликами до миру в Україні з перспективою того, що окуповані території залишаться під контролем Російської Федерації.

"Я приголомшений заявами ліворадикалів про те, що ми маємо припинити постачати зброю Україні. Ви що хочете - щоб українці захищалися водяними пістолетами чи за допомогою гучних промов?" - сказав Мішель.

За його словами, кожен витрачений на Україну євро піде "на благо безпеки Європейського Союзу".

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"Моя відповідь тим, хто сіє сумніви і побоювання: кожен євро, вкладений у підтримку України, — це інвестиція в нашу безпеку, в процвітання та стабільність Євросоюзу. Україні потрібно більше зброї, більше снарядів, більше допомоги", - підкреслив глава Євроради.

Він також звернувся до Палати представників Конгресу США із закликом якнайшвидше надати Києву $60 млрд, необхідних для фінансової стабільності України.

Допомога Україні від ЄС - останні новини

У четвер, 1 лютого, Євросоюз виділив 50 млрд євро для України. Пакет, який має стати опорою для українського бюджету, виділено на чотири роки.

Пізніше високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віце-президент Європейської Комісії Жозеп Боррель похвалив ЄС за надану Україні підтримку. Він також пообіцяв, що Євросоюз до кінця року доставить в Україну понад 1 мільйон артилерійських снарядів і навчить 60 тисяч українських військових.

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