Українців лікуватимуть у головному військовому госпіталі Японії.

Японія візьме на лікування поранених українських солдатів. Про це поінформовані джерела з японського уряду розповіли виданню Kyodo News.

Стверджується, що певна кількість українських бійців прибудуть на лікування в Центральний госпіталь Сил самооборони в Токіо вже в червні – для надання медичної допомоги та проходження фізіотерапії.

За словами джерела, японський уряд хоче продемонструвати більш сильну прихильність Україні напередодні саміту "Великої сімки", який почнеться в п'ятницю. Рішення про прийом поранених солдатів, в тому числі тих, що підірвалися на мінах, ухвалено у відповідь на відповідний запит України.

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Видання зазначає, що в Японії існують суворі правила щодо експорту зброї, тому офіційний Токіо не може передати Києву танки, винищувачі і далекобійну артилерію, але пропонує засоби нелетального захисту – бронежилети, каски і безпілотники.

За словами джерела, японський уряд поки не затвердив остаточно, чи візьме він на себе витрати на лікування українців.

Позиція Японії щодо війни в Україні

Хоча Японія не входить ані в НАТО, ані тим більше в ЄС, ця країна продемонструвала чітку позицію на підтримку України у зв'язку з російським вторгненням. Так, Японія неодноразово надавала невійськову допомогу Києву. Наприклад, у квітні Токіо виділив на ці цілі близько 500 мільйонів доларів.

Крім того, Японія запровадила проти Росії кілька пакетів санкцій, які в загальних рисах повторюють антиросійські санкції ЄС. Один з найпотужніших санкційних пакетів був затверджений наприкінці березня.

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