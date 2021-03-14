За даними правозахисників, до сьогоднішнього дня на демонстраціях в М'янмі загинули понад 80 осіб, 2100 протестувальників були затримані.

У М'янмі під час протестів проти захопила владу військової хунти за вихідні, 13 і 14 березня, загинули як мінімум 18 демонстрантів.

Читайте такожСША ввели санкції проти М'янми після держперевороту і розстрілу протестувальників

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що п'ятеро осіб загинули в М'янмі під час протестів неділю і ще 13 - в суботу.

Тим часом повалений цивільний уряд країни виступив зі зверненням до населення М'янми в соцмережі Facebook.

При цьому голова зборів національностей (верхньої палати парламенту М'янми) Ман він Кхайн Тан пообіцяв створити законодавчу базу для того, щоб "люди отримали право захищати себе".

За його словами, сьогодні М'янма переживає "найпохмуріший момент своєї історії", проте "світанок вже скоро".

На цей момент Ман він Кхайн Тан ховається від військових, як і більшість представників правлячої партії "Національна ліга за демократію" (НЛД). Лідер цієї партії, лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, яка очолювала уряд М'янми до військового перевороту, заарештована.

Що цьому передувало

У М'янмі з 1 лютого, коли стався держпереворот, не вщухають акції протесту. Пояснюючи свої дії фальсифікаціями на останніх виборах, військові змістили цивільний уряд на чолі з лідером нації Аун Сан Су Чжі. Вона, як і інші представники керівництва республіки, перебуває під арештом.

Сили безпеки жорстко пригнічують акції протесту, а останнім часом проти демонстрантів почали застосовувати вогнепальну зброю.

За даними правозахисної групи Assistance Association for Political Prisoners, до сьогоднішнього дня на демонстраціях в М'янмі загинули понад 80 осіб, 2100 протестувальників були затримані. Євросоюз готує санкції проти компаній в М'янмі, управлінням якими займається військова хунта.

З 1962 року протягом декількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в країні почалися у 2011 році.

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Автор: Тамара Отовська