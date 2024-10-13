Міноборони Німеччини заявило, що проводить перевірку участі німецьких солдатів у змаганнях разом із російськими та білоруськими військовими.

Німецькі військові брали участь у спільних спортивних змаганнях із росіянами в Бангладеш і позували разом на фото, пише BILD.

Як нагадує видання, російських спортсменів не допускають до більшості міжнародних змагань, включно з Олімпійськими іграми. Однак Міжнародна військово-спортивна асоціація CISM (Conseil International du Sport Militaire) регулярно організовує заходи, у яких можуть брати участь російські солдати - навіть у військовій формі.

Так, наприкінці лютого 2024 року в Бангладеш відбулися організовані CISM змагання зі стрільби з лука. На церемонії нагородження вісім російських солдатів позували поруч із сімома військовослужбовцями збройних сил Німеччини, серед яких був глава німецької делегації підполковник Крістіан Лютцкендорф.

Відео дня

Представник Міністерства оборони заявив BILD, що, щойно стало відомо про фотографії, міністерство негайно відреагувало. Повідомляється, що з солдатами бундесверу, які беруть участь у змаганнях CISM, було проведено роз'яснювальну роботу і роз'яснено, що такі фотографії неприпустимі.

"Проте, згідно з дослідженням BILD, солдати Бундесверу фотографувалися з російськими військовослужбовцями на двох інших заходах CISM навіть після "неприйнятних" фотографій, зроблених у лютому. Серед них 79-та Генеральна асамблея CISM у Танзанії в травні та чемпіонат CISM з баскетболу в Сербії в червні", - зазначає видання.

Хоча на жодному із заходів спортивні змагання між німецькими та російськими солдатами не проводилися, проте були спільні "технічні зустрічі" та "офіційні вечері" за участю німецьких і російських офіцерів.

Міноборони Німеччини, відповідаючи на запит BILD, повідомило, що ще з літа розпочало перевірку участі німецьких солдатів у змаганнях разом із російськими та білоруськими військовими. Якщо це підтвердиться, то участь німецьких військових буде "принципово скасовано".

Німеччина - інші новини

Як писав BILD, Німеччина не збирається більше передавати Україні велику військову техніку, крім уже заявленої. У Міністерстві оборони Німеччини також не вважають, що Україна найближчим часом зможе почати контрнаступ для звільнення своїх територій.

Також УНІАН повідомляв, що, згідно з останнім соцопитуванням, у Німеччині 45% громадян вважають, що Україна повинна поступитися своєю територією, щоб досягти миру з РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: