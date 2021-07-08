У небо терміново підняли іспанські винищувачі.

Прес-конференцію прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса та президента Литви Гітанаса Науседи перервали через російський військовий літак. У повітря екстрено підняли іспанські винищувачі.

Про це повідомляє U. S. News.

Брифінг політиків проходив на авіабазі Шяуляй в прямому ефірі. Раптово прес-конференцію перервали через три хвилини після початку, а пілоти побігли до літака. При цьому Санчеса і Науседу відвели убік, прапори зняли, а журналісти розійшлися.

У Міноборони Литви заявили, що в повітря підняли іспанські винищувачі, які базуються в Литві в рамках місії НАТО з охорони повітряного простору країн Балтії. Причиною тому став військовий літак Росії, який вилетів з Калінінградської області без надання плану польоту.

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Після того як винищувачі були підняті в повітря брифінг продовжили, а Санчес подякував пілотам "за важку роботу, яку вони роблять для захисту територіальної цілісності Литви, як ми побачили".

Всього на авіабазі Шяуляй з 30 квітня знаходяться сім іспанських винищувачів Eurofighter. Мета місії повітряної поліції в Балтії - відстеження російської військової авіації, яка здійснює польоти над міжнародними водами над Балтійським морем між материковою частиною РФ і Калінінградським анклавом.

На Камчатці розбився літак

Аварія літака сталася 6 липня.

Борт летів з Петропавловська-Камчатського в селище Палана. Зв'язок з літаком зник незадовго до посадки.

Ан-26 врізався в Берегову скелю, при цьому частина уламків потрапила в море.

На борту було 28 осіб, ніхто з них не вижив.

Зі слів співробітників МНС, літак впав, не дотягнувши 15-20 кілометрів до аеропорту.

На Камчатці рятувальники продовжують операцію з пошуку тіл загиблих під час аварії пасажирського літака Ан-26 біля берега Охотського моря. Одне з тіл впізнали, ним виявився 17-річний Артем Тищенко.

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Автор: Анастасія Горбачова