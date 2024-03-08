У США арештували військового за звинуваченнями у продажу конфіденційної інформації, пов'язаної з армії США.

Сержанту Корбейну Шульцу, який працює аналітиком розвідки, висунуто звинувачення у змові з метою отримання та розголошення військової оборонної інформації та підкупі держслужбовця.

24-річного військовика вже арештували, повідомляє Голос Америки. За даними слідства, аналітик розвідки, який мав допуск найвищого рівня до державної таємниці, з червня 2022 року вступив у змову з особою з метою розкриття документів, фотографій та інших матеріалів, пов'язаних з нацобороною США. Також слідчі вважають, що Шульц був завербований цією особою не лише через його секретний допуск, але й тому, що йому було доручено збирати конфіденційну військову інформацію США.

Частина інформації, яку Шульц міг передати особі, включала дані щодо високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, гіперзвукового обладнання, досліджень щодо майбутніх розробок збройних сил США та досліджень стосовно військових навчань і операцій у ключових країнах, таких як Китай.

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Крім того, в обвинувальному акті зазначено, що Шульца попросили надати документи з детальним описом висновків, які можна винести з війни РФ проти України, й того, як ці дані можна застосувати в контексті допомоги США Тайваню в разі нападу на острів. За цю інформацію Шульцу заплатили $200, а пізніше "змовник" попросив його про "довгострокове партнерство".

"Змовник", який був описаний в обвинуваченні, як іноземець з Гонконгу, пізніше припустив, що Шульц міг би заробити більше грошей, якби він передав "лише внутрішні" матеріали, а не розсекречені документи.

В цілому Шульц отримав 14 платежів на загальну суму $42 тис.

"Відповідач і його співучасник також обговорювали вербування іншого військовослужбовця США для приєднання до їхньої змови та надання додаткової інформації про національну оборону, щоб приховати свою незаконну діяльність", - сказав прокурор Генрі Левентіс.

"Незаконне поширення інформації про національну оборону ставить під загрозу нашу країну, громадян, військовослужбовців і наших союзників", - підкреслив він.

Речниця армії США підполковник Рут Кастро повідомила, що Шульц служить в армії з листопада 2018 року. Сам він родом з Техасу.

Злив військової інформації у США

Минулого року військовослужбовця Нацгвардії штату Массачусетс Джека Тейшейру звинуватили в розголошенні секретних військових документів щодо війни РФ проти України на соціальній платформі Discord. 4 березня він визнав свою провину й може бути засуджений до 11 років позбавлення волі.

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