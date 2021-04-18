Колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес пропонує заборонити громадянам Росії в'їзд на територію ЄС.
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Про це він написав у своєму Twitter.
Тоомас Хендрік Ільвес заявив, що на кону стоїть "безпека Європи".
"Ймовірно необхідна тимчасова заборона на всі візити з Росії, я говорю про будь-які візити. До вторгнення в Крим ці люди зарозуміло вимагали безвізового режиму з Євросоюзом. Треба просто заморозити всі візи, крім екстрених випадків в сім'ї. На кону безпека Європи. Достатньо", - резюмував екс-президент.
Стягування російських військ до кордону України:
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію впровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- Під час візиту Зеленського до Франції канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Макрон закликали Російську Федерацію відвести війська від українських кордонів.
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