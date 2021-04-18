Він запропонував заморозити всі візи росіян до країн Євросоюзу.

Колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес пропонує заборонити громадянам Росії в'їзд на територію ЄС.

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Про це він написав у своєму Twitter.

Тоомас Хендрік Ільвес заявив, що на кону стоїть "безпека Європи".

"Ймовірно необхідна тимчасова заборона на всі візити з Росії, я говорю про будь-які візити. До вторгнення в Крим ці люди зарозуміло вимагали безвізового режиму з Євросоюзом. Треба просто заморозити всі візи, крім екстрених випадків в сім'ї. На кону безпека Європи. Достатньо", - резюмував екс-президент.

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Автор: Катерина Лиманська