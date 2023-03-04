Тетяна Мартинова не виключає, що Пекін може готувати Москві пастку.

Серйозно ставиться до заяв Олександра Лукашенка щодо України не варто. Він істерично намагається вибратися з тієї ями, в яку він потрапив через Російську Федерацію.

"Те, що Лукашенко заявляє сьогодні, свідчить про те, що він істерично намагається вирватися з цієї ями ізоляції, в яку він потрапив разом зі своїм другом Вовою. Він намагається вижити за рахунок загравання з Китаєм і за рахунок того, щоб все-таки змінити господаря", - розповіла білоруська журналістка, блогерка та опозиціонерка Тетяна Мартинова в інтерв'ю УНІАН.

При цьому вона зазначила, що ВПК Білорусі повністю працює на Росію.

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"Іранські дрони прилітали в Росію, звідти – на виробництво в Білорусь, потім вони знову їхали в Росію. Тому що відверто плювати на погрози Америки, на санкції і поставляти Росії зброю не будуть ні Китай, ні Іран. Навіщо сваритися з Америкою? Лукашенко, абсолютно влаштовує всіх фігура, тому що все, що в цій історії цікавить Лукашенка, – це гроші, які він буде отримувати за те, що буде прикривати всіх товаришів. Ми не повинні забувати, що ракети "Полонез" – це спільний продукт Білорусі та Китаю. Без Китаю Білорусь її ніяк не зробить. Коли ми говоримо про Білорусь, ми повинні розуміти, що це навіть не складальний цех, це цех, в якому замазується Країна виробник і наклеюється made in Belarus. Плюс на 25% знизився експорт вантажоперевезень", - пояснила опозиціонерка.

За її словами, ситуація день у день погіршується – перекриваються кордони, заарештовується контрабанда, на якій Лукашенко завжди заробляв, а бізнес залишає Білорусь, гайки затискаються. Тільки співпраця з Росією трохи гальмує цей процес.

"З урахуванням того, що Лукашенко з Китаю полетить до Ірану, ми бачимо тактичні контури союзництва: Білорусь – Росія – Китай – Іран. І Китай як би стає на бік Росії. Не за заявою, аналітики показали, що воно більше проукраїнське. Але за добу до опублікування "мирного плану" МЗС Китаю зробив дуже антиамериканську заяву. Це нікого не здивувало, але засмутило. Чи може Китай зробити пастку для Росії? Може. Тому що, що йому від Росії? Китаю цікаві тільки території. А території він може віджати, тільки коли Росія буде повністю слабкою і знищеною. Але спочатку він відіжме у неї всі гроші, вони в інтересах Китаю завжди були на першому місці. Китай навіть може" допомогти " Росії в чомусь. Уявляєте появу китайських військових баз на території Росії? Як російські військові бази з'являлися в Білорусі в 1999 році. Що тепер Лукашенко з них має? У будь – який момент по клацанню Путіна-повна анексія, відразу ж, за 30 хвилин. А тепер уявімо, що китайські бази з'являться в Сибіру, де-небудь на Далекому Сході. А там поруч ще японці зі своїми питаннями в засідці сидять", - підсумувала Мартинова.

Візит Лукашенка до Китаю - що відомо

1 березня Олександр Лукашенко відправився з візитом до Китаю. Він намагався домовитися про торгово-промислові контракти, щоб обійти санкції Заходу і знизити залежності від РФ.

Пізніше аналітики Американського Інституту вивчення війни прийшли до думки, що поїздкою в Китай Білоруський диктатор має намір збільшити китайський вплив у Білорусі і тим самим захиститися від тиску з Москви.

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