Європа ніколи не підтримає визнання Криму російським і вже донесла це до Трампа.

Адміністрація Дональда Трампа представила Києву план угоди, умови якої вельми сприятливі для Москви, включно з визнанням США суверенітету Росії над Кримом, порушуючи міжнародне право.

При цьому західні чиновники заявили Financial Times, що європейські столиці не підтримають будь-який крок США з визнання Криму російським або тиск на Київ, щоб він погодився на це, і дотримуються давньої позиції, що вони не зроблять нічого в порушення суверенітету України.

"Крим і майбутні прагнення України до членства в НАТО - це червоні лінії для нас", - сказав другий високопоставлений дипломат ЄС. "Ми не можемо від них відмовитися".

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І навіть якби США діяли в односторонньому порядку, це стало б винагородою за російську агресію і заохотило б Москву продовжувати свої домагання в Грузії та Молдові і погрожувати іншим колишнім радянським країнам, таким як країни Балтії, що є членами НАТО і ЄС.

При цьому, за словами одного з європейських дипломатів, адміністрації Трампа вже повідомили, що для європейських столиць "неможливо" визнати Крим російським. При цьому повідомляється, що найбільші європейські держави НАТО мають "відмовити" Вашингтон робити це в односторонньому порядку.

Водночас, зазначає FT, розбіжності всередині ЄС, імовірно, посиляться, зокрема, і з приводу того, що робити з економічними санкціями, запровадженими блоком проти Росії, якщо Вашингтон вирішить піти далі і скасувати свої обмеження.

"Ситуація виглядає не найкращим чином. Будь-який крок США щодо визнання Криму Росією або вимога європейських столиць послабити санкції проти Москви "вб'є є єдність ЄС... [усе це] має брудний вигляд", - зазначив один із чиновників.

США пропонують визнати російську анексію Криму

Раніше США представили "мирний план" щодо завершення війни в Україні, який включає визнання США Криму як частини Росії та неофіційне визнання російського контролю майже над усіма територіями, окупованими після вторгнення 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна не визнає юридично російську окупацію Криму.

"Немає про що говорити. Це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України", - наголосив він.

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