На момент ураження судна російською ракет громадянин Бангладеш від знаходився на містку плавзасобу.

В результаті ракетного удару силами Військово-морських сил Російської Федерації по судну BANGLAR SAMRIDDHU біля порту Ольвія загинув громадян Бангладеш.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України в Telegram.

"За інформацією, наданою агентом судна ТОВ "Дельта Марітайм Едженсі", при атаці судна загинув один член екіпажу (громадян Бангладеш ). На момент ураження від знаходився на містку", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, на місце було викликано швидку, проінформовано Службу безпеки України. Пожежу на судні загасили. Члени екіпажу залишилися на судні. Адміністрація порту Ольвія робить все можливе для надання допомоги екіпажу.

Вас також можуть зацікавити новини: