В результаті ракетного удару силами Військово-морських сил Російської Федерації по судну BANGLAR SAMRIDDHU біля порту Ольвія загинув громадян Бангладеш.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України в Telegram.
"За інформацією, наданою агентом судна ТОВ "Дельта Марітайм Едженсі", при атаці судна загинув один член екіпажу (громадян Бангладеш ). На момент ураження від знаходився на містку", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з цим, на місце було викликано швидку, проінформовано Службу безпеки України. Пожежу на судні загасили. Члени екіпажу залишилися на судні. Адміністрація порту Ольвія робить все можливе для надання допомоги екіпажу.