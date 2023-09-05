Він нагадав, що колись Росія була могутньою, а тепер шукає друзів і благає про допомогу.

Екс-міністр оборони Великої Британії Бен Воллес висміяв проблеми Росії з озброєнням і боєприпасами, через які вона мала просити Північну Корею про військову допомогу.

Воллес у соцмережі X (колишній Twitter) прокоментував повідомлення про візити російських воєначальників у КНДР і те що диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин може прибути до Владивостока на особистому бронепоїзді, щоб зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним.

"І ось як це закінчилося, пане Путін… колись могутня Росія нишпорить у пошуку друзів і благає Північну Корею про зброю 1960-х років", - написав Воллес.

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Співпраця Росії та Північної Кореї

Як раніше повідомляв УНІАН, вже кілька місяців США стверджують, що КНДР постачає Росії зброю для ведення війни проти України. В Білому домі заявляли, що КНДР таємно постачає Росії артснаряди.

Крім того, у липні Північну Корею відвідував міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

4 вересня стало відомо, що під час цього візиту Шойгу запропонував Кім Чен Ину провести спільні військово-морські навчання. Ймовірно, учасником цих навчань може стати і Китай.

Щодо візиту Кім Чен Ина до РФ стало відомо нещодавно. Очікується, що обидва лідери перебуватимуть на кампусі Далекосхідного федерального університету у Владивостоці для участі в Східному економічному форумі, який запланований на 10-13 вересня.

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