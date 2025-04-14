Серед потенційних гостей - майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Уряд України запросив високопоставлених європейських чиновників на 9 травня до Києва як демонстрацію дипломатичної сили проти щорічного військового параду президента Росії Володимира Путіна в Москві того самого дня.

Як пише Politico, міністр закордонних справ Андрій Сибіга в понеділок передав запрошення своїм колегам по Європейському союзу під час зустрічі в Люксембурзі, закликавши їх "продемонструвати нашу єдність і рішучість перед обличчям найбільшої агресії в Європі з часів Другої світової війни".

Окремо Зеленський хотів би прийняти 9 травня лідерів "коаліції охочих" для того, щоб "визначити гарантії безпеки" для України після того, як буде узгоджено можливе припинення вогню з Росією, додав Сибіга. США не входять до цієї коаліції.

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"Хоча він не уточнив, де відбудеться ця зустріч, тривають переговори про можливий візит на Україну на початку травня голів держав, включно з майбутнім канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом", - повідомили два дипломати ЄС.

Парад у Москві на 9 травня

За даними російських ЗМІ, президент Росії надіслав запрошення лідерам Ізраїлю, Китаю, Бразилії, Словаччини та Сербії приєднатися до нього в Москві на святкуванні 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Він не запросив США і більшість країн-членів ЄС.

Раніше колишній президент США Джордж Буш-молодший і колишній президент Франції Жак Ширак були присутніми на демонстрації військової пафосності на Красній площі в Москві 2005 року, але останніми роками ніхто із західних лідерів на параді не побував.

Країнам-кандидатам на вступ до Європейського Союзу із Західних Балкан дали чіткі вказівки не відвідувати 9 травня військовий парад у Москві, присвячений Другій світовій війні.

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