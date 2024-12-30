Депутат заявив, що часто солдати після закінчення війни "організовують злочинні угруповання".

Українські військові не повинні приїжджати до Польщі після закінчення війни, оскільки вони "можуть становити загрозу". Про це заявив депутат польської партії "Конфедерація" Вітольд Туманович, пише Do Rzeczy.

Так, депутат заявив, що наразі щодо російсько-української війни є два принципових питання, на які Польща обов'язково повинна звернути увагу - не відправляти жодного польського солдата в Україну і забезпечити, щоб до Польщі не прибували українські військові.

Він заявив, що люди, призвані в армію і відправлені на тривалу війну, "становитимуть потенційну загрозу після її закінчення", якщо їх пустять до Польщі.

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"Ми прекрасно знаємо, що відбувається з солдатами, які вже не на фронті. На жаль, вони часто організовують злочинні угруповання, тому ми не можемо дозволити їм приїхати до Польщі", - наголосив він.

Польща та Україна - новини

Раніше Bloomberg писав, що, якщо прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо реалізує свою погрозу припинити постачання електроенергії в Україну, Польща готова компенсувати різницю власними поставками.

Раніше міністр оборони Польщі заявив, що Польща виключила можливість відправки миротворців в Україну для гарантій безпеки. Він зазначив, що його країна про всяк випадок розробляє рішення з цього приводу, але поки мирний процес не буде завершено, вводити війська в Україну не планується.

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