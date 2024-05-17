Підставою для цього стали поставки озброєння українській армії.

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Сполучене Королівство є фактичним учасником війни в Україні.

Як пише Sky News, з такою заявою дипломат виступив в ефірі російського державного телеканалу "Россия-24". Раніше заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв пригрозив Великій Британії війною.

Келін сказав, що Москва вважає Велику Британію стороною війни, оскільки та постачає Україні озброєння і ділиться розвідувальними даними в режимі реального часу.

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Допомога Україні від Великої Британії: що відомо

Лондон від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну. На початку цього року держави підписали історичну "Угоду про співпрацю у сфері безпеки".

Цього місяця стало відомо, що Велика Британія дозволила українській армії бити її зброєю по російській території. Москва одразу звинуватила Лондон в ескалації, пригрозивши ударами по "будь-яким військовим об'єктам і техніці Великої Британії" на території України та за її межами.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Велика Британія анонсувала передачу найбільшого в історії пакету військової допомоги Україні, до якого увійдуть набої, ракети, морські катери та бронемашини.

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