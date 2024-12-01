Китайська економіка гостро потребує цього металу не лише для створення прикрас, але й для виробництва електроніки.

На тлі здорожчання золота у світі в Китаї відкрили нове величезне родовище цього металу, що може значно вплинути на золоті запаси країни та навіть на загальносвітовий ринок жовтого металу. Про це пише Interesting Engineering із посиланням на заяву Геологічне бюро провінції Хунань.

Стверджується, що китайські геологи виявили понад 40 золотих жил із загальним вмістом цінного металу у 300 тонн, які лежать на глибині близько 2000 метрів. Ці поклади знайшли під раніше відомим родовищем золота Вангу в окрузі Пінцзян.

Таким чином, загальний запас золота на місці, що простягається на глибину 3000 метрів, оцінюється у понад 1000 тонн. Цей величезний запас оцінюється приблизно в 600 мільярдів юанів (приблизно 83 мільярди доларів).

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Геологічний інститут провінції Хунань класифікував відкриття як "великий" запас золота, при цьому інститут підкреслив, що знахідка є "важливою для підвищення ресурсної безпеки країни".

У 2022 році валове виробництво золота в Китаї досягло 403 тонн. Золоторудне родовище Вангу є одним із ключових гірничодобувних центрів Китаю, що сприяє позиції країни як провідного світового виробника золота, на частку якого припадало близько 10% світового виробництва у 2023 році.

Однак, попри значне виробництво золота, його споживання самим же Китаєм перевищує його потужності видобутку, що призводить до значного імпорту з таких країн, як Австралія та Південна Африка.

Згідно з даними Всесвітньої ради із золота, до кінця 2023 року за всю історію було видобуто 234 332 тонни золота. Більшість цього видобутку золота припало на останні 70 років.

Крім грошової вартості та естетичної привабливості, золото відіграє життєво важливу роль у численних технологічних досягненнях. Його унікальні властивості, такі як чудова електропровідність і стійкість до корозії, роблять його незамінним в електроніці, аерокосмічній промисловості та навіть у медицині.

Оскільки технологія продовжує розвиватися, значення золота в сприянні інноваціям, ймовірно, залишатиметься першорядним.

Інші цікаві новини з-за кордону

Як писав УНІАН, у Китаї бурять одну з найглибших свердловин, яка за прогнозами зануриться в земну кору на 11 100 метрів. Проект покликаний вивчити властивості земної породи на великій глибині, аби покращити технології видобутку корисних копалин.

Також ми розповідали, що зграя хом'яків на чотири дні прикувала до землі величезний Airbus в Португалії. 132 гризуни втекли з контейнера у вантажному відділенні і почали мандрувати всередині літака.

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