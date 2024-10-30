Зазначається, що метал подорожчав більш ніж на третину цього року.

Ціни на золото зросли до рекордного рівня на тлі попиту з боку інвесторів перед виборами в США. Метал піднявся до позначки 2 789,86 доларів за унцію, перевищивши попередній рекорд.

Видання Bloomberg пише, що цього року дорогоцінний метал подорожчав більш ніж на третину. Цьому сприяли покупки центральних банків та війни на Близькому Сході та в Україні.

Напружені президентські перегони в США між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом також перебувають у центрі уваги інвесторів, і невизначеність щодо їхніх результатів сприяє покупкам дорогоцінного металу.

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"У разі перемоги Трампа ринки зосереджені на наслідках введення нових мит, а також на інфляційному тиску, до якого вони призведуть", - ідеться в записці аналітика Standard Chartered Plc Сукі Купера.

За даними Всесвітньої ради із золота, у третьому кварталі світовий попит на золото зріс приблизно на 5%, встановивши рекорд за цей період і вперше перевищивши позначку в 100 мільярдів доларів. Цьому зростанню - обсяг якого збільшився до 1313 тонн - сприяло посилення інвестицій із Заходу.

Ціни на золото - останні новини

20 серпня стало відомо, що ціни на золото досягли нового рекорду. Метал продавали за понад 2500 доларів за унцію.

26 вересня золото встановило новий історичний рекорд. Дорогоцінний метал торгувався ще дорожче - рекордні 2 685,58 долара за унцію.

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