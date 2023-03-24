Вони хочуть розробити концепцію спільних повітряних операцій.

Швеція, Фінляндія, Норвегія і Данія мають намір використовувати свої 250 бойових літаків як одну спільну авіацію.

Як пише Aftenposten, головнокомандувачі військово-повітряних сил чотирьох скандинавських країн підписали декларацію про наміри щодо поглиблення співпраці. Співпраця охоплюватиме комплексне командування та управління, оперативне планування та виконання, гнучке розгортання сил, спільне спостереження за повітряним простором та навчання.

"Кінцева мета - мати можливість безперешкодно діяти разом як одна сила, розробивши скандинавську концепцію спільних повітряних операцій на основі вже відомої методології НАТО", - заявили в ВПС Данії.

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Шлях Фінляндії та Швеції до НАТО

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабної війни в Україні Фінляндія і Швеція почали процес подачі заявки на вступ до НАТО.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і 28 країн Альянсу досить швидко схвалили їх вступ, проте Угорщина і Туреччина затягували процес.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган говорив, що зможе схвалити вступ Швеції в НАТО тільки після екстрадиції представників Робітничої партії Курдистану.

17 березня стало відомо, що парламент Туреччини почне затвердження заявки Фінляндії на вступ в НАТО.

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