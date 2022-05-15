Поліціянти по черзі почали знімати наручники з мітингувальниць і виписували на них штрафи.

У Берліні другий день поспіль відбувалася акція на підтримку українських героїв з "Азовсталi" у Маріуполі. 14 травня шестеро українок прикувалися наручниками до паркану біля Бранденбурзьких воріт, демонструючи солідарність із заблокованими воїнами та вимагаючи ïх звільнити.

Про це повідомляє UA-Football.

Акція проходила спокійно, але потім одразу чотири автівки поліції прибули на місце події. 30 правоохоронців оточили певний периметр площі й не давали нікому пройти.

Поліціянти по черзі почали знімати наручники з мітингувальниць і виписували на них штрафи. Проте найбільш цинічним вчинком була заборона пити воду. Біля самих українок пляшок води не було, а поліція не дозволяла передавати воду, поки тi не вiдкуються.

За їхніми словами, протестувальниці могли піти й взяти воду самостійно. Одна з дівчат змогла це зробити без відкриття наручників, але, як тільки вона дотягнулася до води, поліцейський відразу вирвав пляшку з її рук.

Після складання актів штрафу на деяких з учасниць - всіх відпустили. Розмір штрафу не повідомляється.

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