Президент Франції "завдав ще одного удару по надіях України на прогрес" на шляху до членства в Альянсі.

Сполучені Штати Америки та Німеччина є головними противниками вступу України до НАТО. Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон напередодні саміту Альянсу у Вашинштоні, присвяченого 75-річчю організації.

Про це пише агентство DPA. Макрон відзначив "сильну опозицію" США та Німеччини щодо запрошення України до Альянсу.

"Зрештою, це буде рішення союзників – запросити Україну до НАТО", – сказав він. Відео дня

Як зазначається, президент Франції "завдав ще одного удару по надіях України на прогрес". Він також нагадав про невдоволення Києва через відсутність запрошення на останньому саміті НАТО, який проходив у столиці Литви – Вільнюсі – у 2023 році.

"Українці були досить роздратовані, коли дійшли висновку, що двері були відчинені, але не настільки. І я думаю, що сценарій для Вашингтонського саміту такий самий", – сказав Макрон.

Саміт НАТО: чого чекати від заходу

У Державному департаменті США припустили, що на саміті НАТО у Вашингтоні можуть обговорити можливість збиття російських над Україною, якщо вони летітимуть у бік Польщі. Із такою пропозицією виступив польський премʼєр Дональд Туск.

Водночас посол США при НАТО Джуліанна Сміт каже, що Україна отримає на саміті позитивні новини щодо посилення протиповітряної оборони, зокрема – щодо систем Patriot. Вона закликала стежити за "конкретними оголошеннями, які будуть надходити для України, для союзників по НАТО, новинами про оборонне виробництво, про стійкість, про кібербезпеку".

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