Відповідне питання порушив глава польського уряду Дональд Туск.

У Державному департаменті США вважають, що на саміті НАТО у Вашингтоні можуть винести на обговорення потенційне збиття російських ракет над Україною, якщо вони летять у напрямку Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер. З зазначеною пропозицією виступив глава польського уряду Дональд Туск. За його словами. Польща хоче залучити союзників по Альянсу до дискусії стосовно збиття ракет та БПЛА. У Міллера запитали. що він щодо цього думає.

"У мене немає інформації про жодні зміни в політиці США чи НАТО, про які можна було б оголосити сьогодні, але очевидно, що щоразу, коли член НАТО хоче підняти питання політики, він має можливість зробити це і обговорити його з іншими главами держав. Цього тижня у них буде саміт, і я впевнений, що це можна буде обговорити, якщо він (Дональд Туск) захоче це зробити", – зазначив речник Держдепу.

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Польща може допомогти Україні з захистом неба

У березні повітряний простір Польщі, ймовірно, порушила російська крилата ракета Х-101. Вона була на території країни 39 секунд.

На тлі подібних ситуацій Польща та союзники піднімають у повітряний простір свої літаки через нічні атаки РФ по Україні.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно зазначив, що Україна і Польща прагнуть розробити механізм спільного збиття російських ракет і дронів над територією України.

За словами речника Повітряних сил Іллі Євлаша, технічно у Польщі є можливість закрити частину неба над Україною. Зокрема, йдеться про систему ППО Patriot, яка могла б покрити територію частини заходу України.

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