Сьогодні ввечері український лідер візьме участь в одному зі заходів у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський прилетів у Вашингтон для участі у ювілейному 75 саміті НАТО.

Як пише Reuters, Зеленський виступить із промовою у вівторок увечері в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні, оскільки прагне залучити більше підтримки для війни проти російського вторгнення.

"Президент Рейган розумів Радянський Союз і Росію. Він знав, що вільні країни повинні впевнено стояти разом, коли панує тиранія", —-зазначила у заяві Оксана Маркарова, посол України в США.

Очікується, що НАТО не запрошуватиме Україну стати членом цього року на саміті 9-11 липня. Багато країн НАТО хочуть заявити, що шлях України до членства є "незворотним", але члени альянсу все ще сперечаються щодо декларації саміту.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Дещо раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, чого Україні чекати від саміту НАТО у США. Також УНІАН повідомляв, що Україна не отримає запрошення до Альянсу на саміті у Вашингтоні.

Столтенберг розраховує, що Україні отримає новий пакет допомоги ще до саміту. Туди увійдуть додаткові системи ППО та боєприпаси.

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