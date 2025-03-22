Він зазначив, що влада України вже фактично визнала, що членство в НАТО недосяжне.

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Україна не може стати членом НАТО. В інтерв'ю Такеру Карлсону він зазначив, що влада України фактично визнала, що членство в НАТО для України недосяжне.

"Я думаю, що Зеленський та його є права рука Єрмак, вони в основному визнали, що вони не стануть членом НАТО", – сказав він.

В той же час Віткофф додав, що залишається відкритим питання про можливе надання Україні захисту за статтею 5 НАТО про колективну оборону.

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"Чи може Україна мати це в певному відношенні від Сполучених Штатів чи європейських країн без членства в НАТО. І, я думаю, що це відкрите (питання) для дискусії", – зазначив спецпосланець Трампа.

Водночас він чітко заявив, що у разі укладення мирної угоди з Росією Україна не зможе бути членом НАТО.

Вступ України до НАТО

Як повідомляв УНІАН, нещодавно радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Волц заявив, що вважає малоймовірною перспективу вступу України до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що зняття теми перспективи членства України в НАТО з переговорного процесу є великим подарунком для Росії.

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