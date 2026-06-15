Переговори про вступ до ЄС можуть бути призупинені: Угорщина попередила Україну

У Люксембурзі мають відкрити перший кластер у рамках переговорного процесу України і ЄС.

Процес переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу може бути призупинений, якщо Київ не виконає угоду про відновлення прав угорської національної меншини на Закарпатті. Про це заявила мністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, повідомляє Telex.

Вона зазначила, що Угорщина поводиться як європейська країна, захищаючи свої національні інтереси. Орбан нагадала, що після кількох тижнів інтенсивних переговорів Будапешт та Київ уклали двосторонню угоду щодо прав закарпатських угорців у сфері освіти, державного управління, використання символіки та культури. Цю домовленість долучили до процесу вступу України в ЄС.

У понеділок в Люксембурзі мають відкрити перший кластер у рамках переговорного процесу України і ЄС. Міністерка підкреслила, що у межах першого кластеру Київ має виконати українсько-угорську угоду.

Відео дня

"Це означає", що якщо українська держава "не виконає цю угоду, процес приєднання в межах цього кластера автоматично зупиниться", - сказала Орбан.

Угоди про нацменшини Закарпаття

Як повідомляв УНІАН, в межах домовленостей з новим урядом Угорщини Україна надасть угорській етнічній меншині широкі права щодо використання рідної мови в публічній царині, зокрема освіті. Угода передбачає, що Україна відновить систему шкіл для етнічних меншин, гарантуючи вільне використання угорської мови та національних символів, включно з угорським державним гімном та прапором.

Також передбачено, що у муніципалітетах, де частка угорців перевищує 10% населення, угорська мова може вільно використовуватися в закладах охорони здоров'я, а також під час публічних заходів, у передвиборчих кампаніях.

Крім того, було домовлено, що після виконання цих умов розпочнеться процес вступу України до ЄС, але не за прискореним, а за стандартним графіком, чому додатково передуватиме референдум.

Вас також можуть зацікавити новини: