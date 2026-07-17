В Угорщині взялися за ексглаву МЗС Сійярто: розслідують його зв’язки з Росією

Раніше Мадяр заявляв, що записи, судячи з усього, свідчать про державну зраду Сійярто, і що це питання потребує ретельного розслідування.

Угорщина розслідує зв’язки колишнього міністра закордонних справ Петера Сійярто з Росією. Про початок розслідування повідомив прем’єр-міністр Петер Мадяр, пише Bloomberg.

Зазначається, що Сійярто перебуває під пильною увагою після витоку на початку цього року записів, на яких він інформує свого російського колегу про зустрічі в Євросоюзі та пропонує допомогти послабити санкції ЄС проти Москви.

Мадьяр відповів на запитання про те, чи проводиться вже обіцяне розслідування ймовірних зв’язків Сійярто з Москвою:

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"Наскільки я розумію, так".

Але відмовився повідомити додаткові подробиці.

У записі телефонної розмови Сійярто з Сергієм Лавровим, що просочився в мережу, чутно, як угорський міністр просить свого російського колегу надати аргументи для використання на наступній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Раніше Мадьяр заявляв, що записи, судячи з усього, свідчать про державну зраду Сійярто, і що це питання вимагає ретельного розслідування. Екс-глава МЗС заявив, що розмова була звичайною дипломатичною комунікацією.

Сійярто цього тижня склав депутатські повноваження, щоб обійняти керівну посаду в китайському гіганті з виробництва електромобілів BYD.

Зв’язки Сійярто з РФ

Перед відставкою Сійярто заявив, що нібито "ніколи не служив російським інтересам".

Сійярто додав, що Угорщина "виграла" від дешевої російської енергії. За його словами, він не є проросійським, а завжди служив інтересам Угорщини.

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