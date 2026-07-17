В Угорщині взялися за ексглаву МЗС Сійярто: розслідують його зв’язки з Росією

Угорщина розслідує зв’язки колишнього міністра закордонних справ Петера Сійярто з Росією. Про початок розслідування повідомив прем’єр-міністр Петер Мадяр, пише Bloomberg.
Зазначається, що Сійярто перебуває під пильною увагою після витоку на початку цього року записів, на яких він інформує свого російського колегу про зустрічі в Євросоюзі та пропонує допомогти послабити санкції ЄС проти Москви.
Мадьяр відповів на запитання про те, чи проводиться вже обіцяне розслідування ймовірних зв’язків Сійярто з Москвою:
"Наскільки я розумію, так".
Але відмовився повідомити додаткові подробиці.
У записі телефонної розмови Сійярто з Сергієм Лавровим, що просочився в мережу, чутно, як угорський міністр просить свого російського колегу надати аргументи для використання на наступній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.
Раніше Мадьяр заявляв, що записи, судячи з усього, свідчать про державну зраду Сійярто, і що це питання вимагає ретельного розслідування. Екс-глава МЗС заявив, що розмова була звичайною дипломатичною комунікацією.
Сійярто цього тижня склав депутатські повноваження, щоб обійняти керівну посаду в китайському гіганті з виробництва електромобілів BYD.
Зв’язки Сійярто з РФ
Перед відставкою Сійярто заявив, що нібито "ніколи не служив російським інтересам".
Сійярто додав, що Угорщина "виграла" від дешевої російської енергії. За його словами, він не є проросійським, а завжди служив інтересам Угорщини.