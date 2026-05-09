Орбан офіційно 'все': Мадяр став прем'єром Угорщини і озвучив свої наміри

Сьогодні в Угорщині день визволення від режиму Орбана.

Лідер донедавна опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр офіційно став прем’єр-міністром Угорщини. За його призначення проголосував угорський парламент, який сьогодні вперше зібрався у новому складі після квітневих виборів.

Як пише Telex, за призначення Мадяра проголосувала більшість депутатів новообраного парламенту, де його ж партія здобула конституційну більшість. "За" його призначення свій голос віддали 140 зі 199 депутатів. Решта голосували "проти". Жоден не утримався від голосування.

Крім того, було обрано спікера парламенту. Посаду отримала заступниця голови партії "Тиса" Агнеш Форстхоффер. Одним із перших її рішень стало повернення прапора Євросоюзу на будівлю парламенту, звідки його прибрали ще 12 років тому за вимогою проросійського уряду Віктора Орбана. Цікаво, що сам екс-прем’єр взагалі не з’явився на перше засідання оновленого парламенту.

У тривалій інавгураційній промові новоспечений прем’єр Петер Мадяр розкритикував свого попередника, звинувативши його уряд в економічному занепаді Угорщини, створенні атмосфери політичної ненависті в країні, а також у побудові корупційної системи, за яку тепер ретельно візмуться правоохоронні органи.

Мадяр також закликав піти у відставку президента країни Томаша Шуйока, який є політичним соратником Віктора Орбана.

Крім того Мадяр оголосив про намір провести конституційно реформу і виправити ті викривлення в інституційній системі держави, які за 16 років зробив Орбан.

"Ми розпочнемо перегляд конституційної системи Угорщини, посилимо систему стримувань і противаг, ініціюємо обмеження кількості прем'єр-міністерських термінів", – сказав Мадяр.

Варто зауважити, що у своїй промові новоспечений керівник Угорщини повністю проігнорував зовнішню політику, зосередившись виключно на внутрішньому порядку денному. Ані, Україна, ані Росія, ані Євросоюз не були згадані.

Зміна влади в Угорщині

Як писав УНІАН, після розгромної поразки на парламентських виборах, де опозиція здобула дві третини депутатських місць, Віктор Орбан відмовився від власного депутатського мандата і заявив про намір зайнятися реформуванням власної партії. Однак, за даними деяких журналістів, Орбан, ймовірно, планує втекти до США, де живе його донька і де його друг Дональд Трамп захистить його від кримінального переслідування на батьківщині.

Тим часом Петер Мадяр, який замістить Орбана на посаді, на поточний момент не виглядає тим, хто готовий принципово змінити відносини Угорщини з Україною. Він вже почав повторювати ті самі вимоги до Києва, якими Україну раніше шантажував Орбан. Зокрема йдеться про надання угорській меншині в Україні більших культурно-мовних прав, ніж це передбачено чинним законодавством.

