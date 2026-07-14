В Угорщині парламент проголосував за усунення президента, призначеного Орбаном, - Politico

У президента Угорщини Тамаша Шуйока є п’ять днів, щоб підписати поправку ухвалену парламентом, й надати їй чинності закону.

У понеділок, 13 липня, парламент Угорщини ухвалив радикальну конституційну поправку, яка призведе до усунення з посад президента країни Тамаша Шуйока та голови Конституційного суду Петера Полта, повідомляє Politico.

Видання поділилося, що цей закон є частиною зусиль партії "Тиса" прем’єр-міністра Петера Мадяра, спрямованих на те, щоб перегорнути сторінку понад десятирічного правління партії "Фідес", яка наразі усунена від влади і якій, за твердженням Мадяра, Шуйок і Полт залишаються відданими.

"Всякий раз, коли йому доводилося обирати між конституційними принципами та інтересами "Фідеш", Тамаш Шуйок раз за разом обирав інтереси "Фідеш" і продовжує це робити й донині", - заявив Мадяр у понеділок у промові перед парламентом.

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В статті розповідається, що поправка була ухвалена з перевагою у 139 голосів проти 6 після того, як партія "Фідес" та її союзник KDNP бойкотували голосування в понеділок.

Примітно, що у Шуйока є п’ять днів, щоб підписати поправку й надати їй чинності закону. Видання зазначило, що якщо він цього не зробить, Мадяр заявив, що ініціює процедуру його імпічменту в парламенті.

Видання зауважило, що 17-та поправка до угорської конституції виконує одну з ключових передвиборчих обіцянок Мадяра: ліквідувати те, що він називає "мафією", яку створив його попередник Віктор Орбан за 16 років перебування при владі.

Водночас, президент рішуче відстоює свою позицію, заявивши в інтерв’ю виданню, що він є незалежним і що спроба його усунення спричинить "конституційну кризу".

Примітно, що ця реформа також запроваджує обмеження терміну повноважень депутатів до 12 років і створює Національне управління з повернення та захисту активів для боротьби з корупцією.

"Тепер закон надійде на підпис до президента. Інший варіант, який має Шуйок, – направити поправку до Конституційного суду країни, який, за словами правозахисної організації "Угорський Гельсінський комітет", Орбан наповнив своїми прихильниками за 16 років правління", - йдеться в публікації.

Однак такий шлях дасть лише обмежену можливість перегляду: суд може виносити рішення лише щодо процедурних питань, а не щодо того, чи є сам закон неконституційним.

Видання зауважило, що найвищий суд Угорщини вже одного разу відмовився від можливості втрутитися у цю справу.

У червні Шуйок звернувся до суду з проханням провести попередню оцінку законності будь-якого "законодавства, спрямованого проти конкретної особи", яке могло б призвести до його відставки.

За даними видання, сім суддів Конституційного суду взяли самовідвід, посилаючись на "особисту та безпосередню причетність до справи", що унеможливило розгляд цього клопотання судом.

Вказується, що поправка також знову встановлює обов’язковий вік виходу на пенсію – 70 років – для всіх суддів Конституційного суду, що призведе до звільнення чотирьох чинних суддів, зокрема, голови суду Полта.

У понеділок вранці Мадяр звинуватив партію "Фідес" Орбана в тому, що вона заздалегідь заборонила Шуйоку підписати поправку.

"Фідес перейшов до прямого контролю над Палацом Сандора", - заявив він, маючи на увазі кабінет президента.

У відповідь Шуйок заперечив твердження Мадяра, заявивши, що той намагається "маніпулювати громадською думкою та чинити тиск на автономне рішення президента" щодо того, чи підписувати поправку.

Видання наголосило, що Шуйок, який раніше обіймав посаду голови Конституційного суду за часів правління Орбана, вийшов із відносної невідомості, коли колишній прем’єр-міністр призначив його головою у 2024 році.

Він є одним із найнепопулярніших голів держави в історії країни після закінчення холодної війни, головним чином через свої зв’язки з Орбаном.

"За кілька тижнів, пане Президенте, Угорщина матиме нового президента Республіки", – сказав Мадяр.

Україна та Угорщина: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр наголосив, що Росія є агресором, а Україна – жертвою війни. Тому, на його думку, Україна має повне право захищати свою територіальну цілісність. Мадяр пообіцяв, що його країна й надалі надаватиме Україні гуманітарну допомогу. Проте, пояснив прем'єр Угорщини, військової підтримки чи постачання озброєння, як і раніше, не буде.

Також ми писали, що за словами Мадяра, уряд Угорщини не підтримує пропозицію Європейського Союзу щодо можливого перегляду правил тимчасового захисту, зокрема, для українських чоловіків призовного віку. Ініціатива Єврокомісії, озвучена 26 червня, передбачає, що у майбутньому країни ЄС можуть не надавати тимчасовий захист зазначеним особам, якщо ті не мають дозволу на виїзд з України через військові обов’язки. За словами депутата угорського парламенту Ласло Тороцкаї, це може зачепити також етнічних угорців із Закарпаття. Тому він закликав уряд виступити проти ініціативи.

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