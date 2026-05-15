Батогом і пряником: російських студентів дедалі активніше вербують у пілоти дронів, – Bloomberg

Пропонуються щедрі бонуси за підписання контракту, академічні відпустки, а також прямий примус під загрозою відрахування.

Російські університети все активніше переконують своїх студентів долучатися до війни в Україні та ставати пілотами дронів, при цьому використовуються не лише заохочення, а й погрози, пише Bloomberg. Використовуються щедрі бонуси за підписання контракту, академічні відпустки і навіть пряме примушення, щоб переконати молодих людей приєднатися до війни. За даними незалежного журналу "Гроза", щонайменше 270 навчальних закладів активно просувають військові контракти.

Так, у брошурах, що розповсюджуються в Московському державному технічному університеті імені Баумана, студентам пропонується кинути навчання на рік, керувати безпілотниками для армії та заробити понад 5 мільйонів рублів у якості зарплати, а також безкоштовне навчання після повернення. При цьому студентам, які записалися до підрозділів безпілотних систем, обіцяють, що вони керуватимуть безпілотниками далеко від лінії фронту, але при цьому отримають статус ветерана бойових дій.

"Університети перетворилися на центри вербування. Основна причина, через яку багато юнаків вступають до університету – відстрочка від призову – більше не працює", – каже Іван Чувіляєв, співробітник проєкту "Ідіть лісом".

Відео дня

У Росії понад 2 мільйони чоловіків навчаються у вищих навчальних закладах, і університети пропонують величезний резерв молодих, здатних до навчання новобранців – багато з яких володіють технічними навичками, необхідними для реалізації плану РФ щодо значного розширення безпілотних збройних сил.

У рекламних матеріалах Санкт-Петербурзького державного медичного університету йдеться про те, що пріоритет надається "кіберспортсменам, пілотам дронів, геймерам і програмістам", із пропозиціями зарплати до 3,4 мільйона рублів – сума, що значно перевищує середню заробітну плату в Росії. Далекосхідний федеральний університет у Владивостоці також підтвердив у заяві для місцевих ЗМІ, що пропонує академічну відпустку на час військової служби, а також безкоштовне навчання та проживання після повернення.

Інші університети рекламують на своїх офіційних сайтах податкові пільги, списання кредитів на суму до 10 мільйонів рублів і навіть безкоштовну земельну ділянку.

Водночас іноді студенти отримують погрози від університетів щодо своєї успішності в разі відмови. Так, кілька студентів розповіли про погрози відрахування зі своїх навчальних закладів, а директор Казанського інноваційного університету заявив групі студентів, що їх уже відрахували, і єдиний шлях назад – звернутися до військових вербувальників.

При цьому, хоча вербувальники рекламують річні контракти, юристи кажуть, що це може не відповідати дійсності, і відповідно до чинного російського законодавства воєнного часу, контракти не можуть бути розірвані до закінчення "спеціальної військової операції".

При цьому після зарахування до армії новобранець також може бути переведений до інших родів військ, зокрема в окопи як піхотинець.

Раніше в РФ підтвердили першу смерть студента, завербованого на фронт

23-річний Валерій Аверін з Бурятії підписав контракт під час навчання. Його завербували в рамках нової масштабної кампанії з набору молоді до військ безпілотних систем.

Однак, незважаючи на те, що його нібито готували як оператора, життя студента закінчилося поблизу Луганська під мінометним обстрілом у квітні.

Вас також можуть зацікавити новини: