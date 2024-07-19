Він звинуватив уряд Німеччини в тому, що він не прислухався до Трампа.

Якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах, то Європа платитиме більше за допомогу Україні.

Про це в інтерв'ю Bild заявив колишній посол США в Німеччині, близький соратник політика Річард Гренелл. За його словами, німецький уряд "жахливо неправильно" ставився до політики Трампа. "Північний потік - 2" став однією з причин війни в Україні. Уряд Німеччини не дослухався до Дональда Трампа. Я б хотів вибачень за це", - додав він.

Греннел розкритикував Джо Байдена за те, що той не веде переговори з Путіним. "У Європі через російське вторгнення йде війна, а Джо Байден не поговорив із Путіним. Я думаю, що спілкування з людьми - це тактика. Це не мета, не рішення, але це веде нас до цього", - додав він.

Відео дня

На запитання, чи вважає він реалістичною обіцянку Трампа закінчити війну за 24 години, політик відповів так: "Дивіться, Дональд Трамп досяг мирних угод між арабами та ізраїльтянами. За часів його правління в Європі не було воєн".

Також журналіст запитав його, чи буде Європа платити більше за допомогу Україні, якщо Трамп прийде в Білий дім. "Звичайно. Війна у вас на задньому дворі. Якби в Мексиці була війна, ми б зробили більшу частину роботи, якби взагалі не всю. І ми б точно не зверталися по допомогу до німців", - додав політик.

При цьому він зазначив, що рішення про те, чи буде виділятися Україні американська допомога, залежить "тільки від Трампа".

Мирний план Трампа

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки постійно повторює, що може завершити війну в Україні всього за 24 години. Трамп переконаний, що знайде спосіб посадити Володимира Зеленського та Путіна за стіл переговорів.

Про те, як він це зробить, політик не говорив. Однак в іноземних ЗМІ публікували "плани", згідно з якими "мир" в Україні настане за рахунок територіальних поступок.

А прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з Трампом сказав, що той не дасть жодної копійки на війну.

Вас також можуть зацікавити новини: