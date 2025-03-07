Повідомляється, що Європа вже зараз займається власною системою безпеки без США.

Обстановка у світі мало не щодня стрімко змінюється, тому Європа вже зараз займається розробкою власної - незалежної від США - системи безпеки. На думку представника партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) з питань оборони Рюдігера Люкассена, до цього, зокрема, належить і ядерне переозброєння Німеччини.

"Німеччині необхідна власна ядерна зброя і обов'язкова військова служба - зокрема для жінок. Для цього Конституція має бути змінена якомога швидше", - заявив колишній полковник бундесверу, передає Der Spiegel.

Люкассен уточнив, що не стверджує, ніби кремлівський диктатор Володимир Путін уже зараз хоче напасти на Німеччину, однак така ймовірність усе ж існує. Це варіант, який "не можна виключити".

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Тому, за його словами, якщо ядерний щит США зникне над Європою, країнам на континенті потрібно діяти самостійно.

"Німеччина має бути здатна до ядерного стримування - у рамках стратегічної автономії Європи та системи колективної безпеки з власною військовою та командною структурою", - наголосив він.

Аналогічну позицію висловив депутат Бундестагу від AfD Ганнес Гнаук, який раніше очолював молодіжне крило партії "Молода альтернатива" (JA), що незабаром буде розпущено. Однак він також вважає, що Німеччина потребує стратегічного партнерства з Росією, наприклад у торгівлі або енергетиці. За його словами, Росія не є ні другом, ні ворогом Німеччини.

Гнаук також наголосив, що якщо США справді вийдуть з НАТО, Німеччина повинна взяти на себе провідну роль в альянсі.

Інші новини про ядерну зброю Європи

Раніше УНІАН повідомляв, що Францію просять поділитися "ядерною парасолькою" від Росії. Повідомляється, що Франція може піти на цей крок, але почати по-дружньому шантажувати європейські країни натомість. Однак водночас ця "парасолька" не поширюватиметься на Балтійські країни.

Крім того, Україна може отримати ядерну зброю за 1,5-2 роки. Це можливо в тому випадку, якщо домовитися з Францією або Британією про збагачення наявного в Україні урану.

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