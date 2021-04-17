Калій в сироватці крові-7,1 ммоль/л. Ці цифри є критичними.

Лікарі російського опозиціонера Олексія Навального заявили, що результати його аналізів свідчать про критичний стан.

Про це повідомляється в Twitter команди Анастасії Васильєвої - глави Альянсу лікарів і лікаря Навального.

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"Калій в сироватці крові-7,1 ммоль/л. Ці цифри є критичними.

Це означає і ниркову недостатність, і те, що в будь-яку хвилину можуть статися важкі порушення ритму серця: фібриляція шлуночків аж до зупинки серця", - сказано в повідомленні.

Лікар Олександр Полупан, який був у складі московської бригади медиків, які приїхали в Омськ незабаром після отруєння Навального, прокоментував результати аналізів так: "Якщо не почати лікувати, то він помре протягом найближчих днів". Кардіолог і терапевт Ярослав Ашихмін додав: "Наш пацієнт може померти в будь-який момент".

Висновок Навального: деталі

Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння "новачком".

У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше".

Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області.

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Автор: Олена Коваленко